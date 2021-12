Supermarkt in der Bobinger Siedlung eröffnet am Mittwoch

Nachdem der Einkaufsmarkt länger geschlossen war, als ursprünglich gedacht, öffnet der Laden in Bobingen am 15. Dezember seine Türen - mit teils neuem Sortiment.

Die Wiedereröffnung hat länger gedauert, als viele gehofft hatten. Lange Wochen standen die Menschen im größten Bobinger Ortsteil ohne Einkaufsgelegenheit da. Vielen wurde wohl erst jetzt so richtig bewusst, wie wichtig ein Nahversorger für das tägliche Leben wirklich ist. Nun wird er wiedereröffnet. Bis dahin war für die Betreiber viel zu tun.

Viel Arbeit sei es gewesen, sagt das Ehepaar Gschrei übereinstimmend. Alicja und Michael Gschrei, die neuen Ladenbesitzer, hatten in den vergangenen Wochen viel zu tun. Denn der Sanierungsstau sei doch erheblich größer gewesen als es zunächst schien. Die Neuordnung der Lieferantenverträge, die Gestaltung des Sortiments, die Warenpräsentation, Kühltheke, Backofen. Das alles hätte einfach Zeit gekostet, sagt der aus dem Raum Aichach stammende neue Ladenbesitzer. Aber nun seien sie so weit, endlich eröffnen zu können. Viele schlaflose Nächte hätte ihm und seiner Frau Alicja auch die Inbetriebnahme des neuen Warenwirtschaftssystems gekostet. Doch jetzt, so Gschrei, sei man bereit für den Start. Am Mittwoch, 15. Dezember, pünktlich um 8 Uhr haben die Bewohnerinnen und Bewohner der Siedlung wieder eine Einkaufsgelegenheit.

Supermarkt in Bobingen-Siedlung: Die Außenansicht wirkt modern

Schon von außen ist die Handschrift der neuen Betreiber zu erkennen. Die Außenansicht wirkt modern und aufgeräumt. "Zum Glück gibt's Hernas", steht auf dem neuen Ladenschild zu lesen. Und die Siedlerinnen und Siedler dürften tatsächlich froh sein, dass es den kleinen Supermarkt wieder gibt. Mit verschiedenen Eröffnungsangeboten wollen die neuen Ladenbetreiber ihre zukünftigen Kunden am Mittwoch begrüßen.

Michael Gschrei fiebert der Eröffnung des neuen Supermarktes an der Winterstraße entgegen.

Die Veränderungen im Inneren des Marktes sind zwar zahlreich, aber auf den ersten Blick nicht immer erkennbar. Vieles, das sich bewährt hatte, ist geblieben, wie es war. Unrentables ist verschwunden, und neue Angebote sind dazugekommen.

Das Sortiment wurde zum Teil verändert

In manchen Warengruppen wurde das Sortiment erweitert oder verändert. "Alles, was wir eigentlich vorhatten, konnten wir noch nicht hundertprozentig umsetzen", sagt Michael Gschrei vor der Eröffnung. Dazu sei die Zeit einfach zu kurz gewesen. Jedoch wollte man mit der Wiedereröffnung nun einfach nicht mehr länger warten. Aber es wird sich im Laufe der kommenden Wochen und Monate noch einiges tun, bis der Hernas-Markt dann sein endgültiges, neues Gesicht zeigen kann. Doch das, so Gschrei, sei ja auch spannend. Dadurch könnten die Menschen in der Siedlung direkt und hautnah mitverfolgen, wie sich "ihr" Einkaufsmarkt entwickelt.

Das beliebte Angebot im Außenbereich, mit Blumen und Gartenbedarf, soll auf jeden Fall weitergeführt werden. Und natürlich der Christbaumverkauf. Das Angebot im Inneren des Marktes werde sich, so die neuen Betreiber, letztlich natürlich auch an den Wünschen der Siedlerinnen und Siedler orientieren und könne, im einen oder anderen Bereich, in der nahen Zukunft noch angepasst werden.