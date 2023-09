Tag des offenen Denkmals in Burgwalden mit einigen Aktionen

Im Bobinger Ortsteil Burgwalden ist zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 10. September, einiges geboten.

Die beiden Heimatforscher Gottfried Dörner und Lorenz Schreiber öffnen unter dem Motto „Burgwalden erleben und entdecken“ ab 14 Uhr ihre private Historiengalerie neben der Vituskirche. Das von den beiden Kulturpreisträgern eigenhändig renovierte, ehemalige fuggersche Backhäusle beherbergt seit 2012 das kleinste Museum des Landkreises, das sich in Bild und Text ausführlich der Geschichte Burgwaldens widmet.

Informationstafeln, Grabungsexponate aus dem Schlossweiher, eine Kopie der Burgauer Landtafel aus dem Jahr 1613, eine alte Holzdeichelleitung aus dem 16. Jahrhundert sowie eine Rekonstruktion Burgwaldens nach einer Zeichnung von 1602 geben ausführlich Einblick in die Ortsgeschichte des kleinen Weilers. Um 15 Uhr gibt es die Möglichkeit, direkt am Bierkeller und am Schlossweiher weitere Informationen zur Baugeschichte dieser beiden Gebäude zu erhalten. Den Nachmittag über ist auch die fuggersche Vituskirche für Besucher geöffnet.

Kostenfreie Nachtwanderung in Burgwalden zum Aktionstag

Bei Einbruch der Dämmerung komplettiert die kleine Wanderung „Unheimliches Burgwalden - Spaziergang zum Burgwalder Galgen“ den diesjährigen Aktionstag. Treffpunkt ist gegen 19 Uhr am Parkplatz in der Ortsmitte. Seit Beginn des 16. Jahrhunderts befand sich am nördlichen Ende des Teufelstales eine Richtstätte mit Dreifachgalgen. 1518 wurde Ambrosius Hoechstetter der Blutbann zu Burckwalden verliehen, der der Patrizierfamilie die hohe Gerichtsbarkeit zugestand. Bei schweren Verbrechen wie Ehebruch, Mord, Totschlag oder auch Raub konnte so vor Ort über Leben und Tod gerichtet werden.

Die Teilnehmer der Nachtwanderung erfahren auf dem Weg zum Galgen interessante Details zur historischen Richtstätte und zum aktuellen Forschungsstand. Die Veranstalter empfehlen festes Schuhwerk, wetterfeste Kleidung und geeignete Leuchtmittel (Taschenlampe, Laterne.) Die Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. (AZ)