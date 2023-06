Tango vom Feinsten in Bobingen

Das Ensemble Más que tango kommt am Sonntag spontan in die Bobinger Singoldhalle.

In der Reihe „Wein und Kultur“ holt der Veranstalter Gernot Albes spontan das Ensemble Más que tango am Sonntag, 25. Juni, in die Bobinger Singoldhalle.

Die beiden Musiker standen mit den authentischen und legendären Meistern des argentinischen Tangos wie Alfredo Marcucci, Luis Borda oder dem Sexteto Major auf der Bühne und beeindrucken ihr Publikum durch Rasanz und hochemotionales Spiel. Bei ihren Projekten überraschen sie immer von Neuem mit international renommierten Gastmusikern und spielen mittlerweile mit den hochkarätigsten Bandoneonvirtuosen der Tangoszene.

In diesem Konzert wird das Trio zusammen mit Marcelo Mercadante am Bandoneon, einem aus Buenos Aires stammenden, in Barcelona ansässigen Meister des internationalen Tangos neben der packenden Musik des revolutionären Astor Piazzolla auch (jazz-affine) Eigenkompositionen aus der Feder von Marcelo Mercadante vorstellen.

Der Tangoabend am 25. Juni beginnt um 19 Uhr. Einlass ist um 18.15 Uhr. Der Eintritt beträgt 20 Euro, inklusive Prosecco/Wein in der Pause. Es besteht freie Platzwahl. Karten sind an der Abendkasse erhältlich.