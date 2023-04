"Tanz in den Mai" in der Bobinger Singoldhalle

Musikfreunde können gemeinsam mit der Band Sound Train in Bobingen in den Mai tanzen. Für die Veranstaltung am 30. April sind noch Restkarten erhältlich.

Am Sonntag, 30. April, gibt die bekannte Showband Sound Train um 20 Uhr ein Konzert in der Bobinger Singoldhalle. Einlass ist um 19 Uhr. Bei der "Dance Night 10", dem Tanz in den Mai, spielt die bekannte Band aktuelle Tanzmusik, Charts, Oldies, Classicrock und Standards.

"Nach zwei Jahren, in denen die Veranstaltungen Pandemie-bedingt ausgefallen sind und wir zudem den Todesfall des Keyboarder und Gründungsmitglied Kurt Kronberger beklagen mussten, darf nun wieder getanzt und gefeiert werden", so Bandmitglied Uwe Göbel. Die Suche nach einem passenden Ersatz war nicht einfach, aber letztendlich erfolgreich. Durch Zufall stieß die Band auf den professionellen Musiklehrer Klaus Besemer. Dieser kommt nun ebenfalls am Keyboard zum Einsatz. "Mit seinem Humor passt er auch menschlich gut zu unserem Team", freut sich Göbel. "Lediglich die Proben sind jetzt etwas strenger und quasi detailverliebter geworden."

Restkarten für die "Dance Night 10" sind in Bobingen erhältlich

Mittlerweile zieht es viele tanzfreudige Stammgäste und auch Neulinge wieder zu der Veranstaltung. So sind zahlreiche Karten für die "Dance Night 10" bereits vergriffen. "Für alle Fälle haben wir die Singoldhalle auch in den kommenden Jahren am 30. April bereits reserviert", so Uwe Göbel. Für das leibliche Wohl sorgt der Caterer Paiser. Restkarten zum Preis von 18 Euro sind bei Hauser – Kaffee Tee Gewürze, Hochstraße 21 in Bobingen, Telefon 08234/4308910, erhältlich.