Tanzsportgruppe des TSV Bobingen bietet wieder Kurse an

Der Tanzsport war einer der großen Verlierer der Corona-Beschränkungen. Lange Zeit lagen die Aktivitäten brach. Jetzt geht es in Bobingen wieder los.

"Wir sind sehr glücklich, endlich wieder Tanzkurse anbieten zu können", sagt Wolfgang Schuster von der Tanzsportgruppe des TSV Bobingen. Es sei schon frustrierend, wenn man seinen Sport einfach nicht ausüben könne. Doch jetzt sei es endlich so weit. Es kann nicht nur wieder getanzt, sondern auch Kurse können wieder angeboten werden. Das Besondere in Bobingen: Die Kurse stehen nicht nur Mitgliedern des TSV Bobingen, sondern allen Tanzsportbegeisterten offen.

Zusätzlich können während der Dauer der Kurse die Übungsabende im Sportpark an der Hoechster Straße kostenlos besucht werden. Den Anfang macht der Tanzkurs in Standard und Latein, der am 17. April startet. An fünf Abenden wird jeweils zweimal 45 Minuten getanzt. Tanzlehrer werden Franziska und Andreas Matery von der Tanzschule Aichach sein. Für Mitglieder beträgt die Kursgebühr 60 Euro, für Nichtmitglieder 80 Euro.

Am 21. April startet dann ein Anfängerkurs für Discofox. Dabei wird es vier Abende mit insgesamt 90 Tanzminuten geben. Dieser Lehrgang findet in der Geschäftsstelle des TSV Bobingen in der Lindauer Straße statt. Die Tanzlehrerinnen Katherina Bräuer und Irina Matery werden den Teilnehmenden alles beibringen, was ein gestandener Discofox-Tänzer braucht. Kursgebühren sind 40 Euro für Mitglieder und 60 Euro für Nichtmitglieder.

Umzug in den Reichsadler

Für Mitglieder der Tanzsportgruppe bietet sich jeweils Dienstag und Mittwoch die Gelegenheit, an Trainingsstunden im Sportpark an der Hoechster Straße teilzunehmen. Seit 1988 wird beim TSV Bobingen getanzt. Ursprünglich in der alten Bobinger TSV Turnhalle beim Rathaus. Nach deren Abriss zogen die Tanzsportler in den Saal der Gaststätte Reichsadler um. Seit der Fertigstellung des neuen Sportgeländes des TSV Bobingen besteht für sie nun die Gelegenheit, dort an zwei Abenden in der Woche ihrem Sport zu frönen. Das Angebot richtet sich vor allem an Hobbytänzer. Immer wieder machte die Gruppe in der Vergangenheit mit Galabällen und Formationstanzgruppen auf sich aufmerksam.

Nähere Informationen zu den Tanzkursen oder zu einer Mitgliedschaft bei den Bobinger Tänzerinnen und Tänzern sind auf der Homepage des TSV Bobingen unter www.tanzen.tsvbobingen.de zu finden.

