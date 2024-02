Tiere als Mittler zwischen den Menschen 

Mit feinen Strichen zaubert Zuzana Keller realistische Tierbilder, die in der Wertachklinik Bobingen zu sehen sind.

Die Tiere, die auf den Bildern von Zuzana Keller zu sehen sind, verzaubern die Besucher. Mit feinsten Pinselstrichen schafft Keller eine Realität auf der Leinwand, die beinahe einer Fotografie gleicht. Beinahe, denn die Künstlerin liebt es, ihre Bilder auf humorvolle Art zu inszenieren. So sammeln drei Eichhörnchen eine Kokosnuss, liegen Tiger faul am Feuer statt es zu fürchten oder schlüpft einem großen Löwen gerade eine kleine Maus durch die Tatzen.

Immer wieder bleiben Besucher im Foyer der Wertachklinik Bobingen stehen, um die Bilder zu betrachten. Für Zuzana Keller ist mit der Ausstellung ein großer Wunsch in Erfüllung gegangen. „Ich habe mich vor einiger Zeit schon einmal selbst in der Wertachklinik beworben, weil ich hier gerne ausstellen wollte“, sagt sie. Damals habe sie erfahren, dass die Ausstellungen vom Kunstverein Bobingen organisiert werden. Niemand sei gerne im Krankenhaus und so könne sie etwas Farbe und Freude hereinbringen. Überhaupt schätze sie es, an belebten Orten ihre Bilder zu zeigen, an Orten, wo Menschen zusammenkommen und die Menschen verbinden.

Bis zu 150 Stunden stecken in einem Bild

In den gezeigten Bildern steckt viel Arbeit. Rund 120 Stunden braucht Zuzana Keller für eines der großformatigen Werke. Die kleineren Bilder sind schneller fertig, aber unter 20 Stunden ist kaum ein Bild dabei. Und das ist nur die reine Malzeit. Die Stunden für die Vorbereitung der Leinwand, das Schleifen und den Lack am Ende rechnet die Künstlerin gar nicht mit. „Da komme ich dann schnell auf rund 150 Stunden für ein großes Bild“, sagt die geborene Slowakin. Die einzelnen Pinselstriche sind hauchfein – vieles malt Zuzana Keller mit Pinsel Stärke Null. Etwa vier bis fünf davon braucht sie pro Bild. „Damit muss man sich dann abfinden. Bei mir sind die Pinsel einfach ein Werkzeug, von dem ich eben mehr pro Bild brauche.“

Schon als Kind mit Farbstiften unterwegs

Keller bezeichnet sich selbst als Tiermalerin. Darauf fokussiert sie sich bei ihrer Arbeit. Sie sieht die Tiere als Mittler, als Medium zwischen den Menschen. „Ich liebe Tiere, Tiere sind neutral“, sagt sie. Sie habe ein gutes Auge für jegliches Getier. „Wenn ich spazieren gehe, entdecke ich einen Eisvogel oder sehe die Maus, die sich gerade versteckt“, sagt die Künstlerin, die als Kind schon gerne mit Farbstiften unterwegs war. In der Schule, so verrät sie, habe sie immer während des Unterrichts gezeichnet. Das sei bei den Lehrern nicht so gut, bei den Mitschülern, denen sie die kleinen Bildchen dann geschenkt habe, aber bestens angekommen. Das künstlerische liegt Zuzana Keller im Blut: Schon die Mutter konnte gut zeichnen.

Für die realistische Acrylmalerei ihrer Tierbilder braucht sie vor allem eines: viel Disziplin und Ausdauer. Gerade die Tierfelle müssen in mehreren Schichten gemalt werden, sonst wirken sie nicht plastisch und realistisch. „Ich habe auch mal abstrakte Malerei ausprobiert, aber das war nichts für mich“, sagt Keller und lacht. „Bei der realistischen Malerei kann ich mich richtig austoben und mich darauf fokussieren. Das ist manchmal zwar richtig körperlich anstrengend, aber genau mein Ding.“

