Bobingen

18:00 Uhr

Tierschützer kritisieren Reptilienbörse in Bobingen

Plus Für die Besucher und Aussteller war die Reptilienbörse in Bobingen eine gelungene Veranstaltung. Den Tierschützern von Peta ist sie ein Dorn im Auge.

Von Elmar Knöchel

"Wildtierbörsen begünstigen die Verbreitung von Viren und Bakterien und tragen zur Beschleunigung des Artensterbens bei." So heißt es in einer Presseerklärung, die die Tierschutzorganisation Peta zur Reptilienbörse in der Bobinger Singoldhalle abgab.

