Trevira: Stehen in Bobingen 40 Arbeitsplätze auf der Kippe?

Indorama Venture Fibers will am Standort Bobingen offenbar eine wichtige Anlage stilllegen, was einen Personalabbau bedeutet.

Die Nachricht kam für die Beschäftigten der ehemaligen Trevira aus heiterem Himmel: Nach Information der IGBCE Augsburg, der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie, soll die so genannte Polykondensationsanlage im Werk Bobingen Ende Januar 2024 abgeschaltet werden.

Bei einer Belegschaftsversammlung wurden die 400 Beschäftigten des Bobinger Betriebes am Mittwochnachmittag informiert, dass nun Verhandlungen mit dem Betriebsrat und der IGBCE aufgenommen werden sollen, um möglichst kurzfristig den Betrieb stilllegen zu können. Den betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern - es handelt sich nach Angaben der IGBCE wohl um 40 - sollen adäquate Jobangebote im Faserbereich des Unternehmens angeboten werden. Außerdem kündigte die Personalleitung ein Freiwilligenprogramm an, in dessen Verlauf Vorruhestandsregelungen, Altersteilzeitangebote und freiwillige Austritte aus dem gesamten Betrieb in Bobingen ermöglicht werden sollen. Ebenfalls soll ein bestehender Sozialplan zur Anwendung kommen, um soziale Härten zu vermeiden.

Rohstoffe kommen künftig aus Guben

Am Montag wurden Aufsichtsrat und Wirtschaftsausschuss, am Dienstag der Betriebsrat und die IGBCE darüber informiert, dass die zukünftige Rohstoffversorgung des Standortes vom Gubener Standort der Indorama Ventures Fibers GmbH (IVFG) erfolgen soll. Betriebsrat und IGBCE werden nach eigener Mitteilung in den nächsten Wochen die angekündigten Schritte juristisch und wirtschaftlich prüfen und Vorschläge unterbreiten, wie Personal am Standort gehalten werden können. Torsten Falke, der IGBCE- Bezirksleiter, kündigte bereits an, mit den Personalleitungen der Industrieparkunternehmen und der Agentur für Arbeit eine standort-interne Jobbörse zu organisieren, da es jetzt wichtig sein, den Beschäftigten Perspektiven im Industriepark Bobingen anzubieten um den Firmen, die alle händeringend nach qualifizierten Arbeitskräften suchen, eine bessere Zukunftsperspektive zu geben.

Im Stammwerk in Bobingen werden Stapelfaser-Spezialitäten für die Vliesstoffindustrie und technische Anwendungen sowie für Heimtextilien und Bekleidung hergestellt. In Bobingen werden auch neue Polymere, Filamente und Fasern entwickelt, und von dort aus führen die Laborservices Prüfungen und Analysen für externe Kunden durch.

Hohe Energiepreise könnten die Ursache für Jobabbau in Bobingen sein

Dass die angekündigte Schließung der Poly-Anlage in Bobingen auch mit den hohen Energiepreisen, denen die Industrie ausgesetzt ist hat, liegt nach Aussagen von Torsten Falke auf der Hand. Die IGBCE bemüht sich seit Monaten, zusammen mit der IG Metall bei der Bundesregierung einen Industriestrompreis und damit für die energieintensiven Unternehmen Planungssicherheit zu erreichen. Leider liefere die Bundesregierung nicht, sondern biete "ein Flickwerk von unzureichenden Unterstützungen an", so Falke. Er fordert, mit Blick auf noch in anderen Unternehmen angekündigten Restrukturierungen, die Bundesregierung auf, von dem Industriepolitischen Crashkurs abzuweichen und Planungssicherheit wieder herzustellen, zur Not ohne Schuldenbremse. Von Indorama Venture Fibers gab es bislang keine Aussage zu den genauen Hintergründen.

11 Bilder Die Bobinger Textilindustrie: Bilder einer wechselvollen Geschichte Foto: Privat

Indorama Ventures Fibers GmbH (IVFG) ist der Nachfolger der Bobinger Trevira, die eine lange und wechselvolle Geschichte hat. Aus der Kunstseidefabrik Bobingen wurde nach dem Krieg die Bobingen AG Textilfaser, die unter dem Dach der Farbwerke Hoechst Ende 1954 erstmals Polyesterfasern produzierte. Zwei Jahre darauf bekamen die Produkte den Namen Trevira. Ein peinlicher Fehler, oder besser gesagt, ein linguistischer Irrtum, der bereits einige Jahre auf dem Buckel hatte: "Trevira" war bereits 1932 ins Warenregister eingetragen worden. Der Werksleiter der damaligen Kunstseidenfabrik in Bobingen, Adolf Kämpf, wollte das Kunstwort vom lateinischen Namen der Stadt Augsburg ableiten. Doch der lautete nicht Augusta Treverorum, wie er glaubte, sondern Augusta Vindelicum. Kämpfe hatte Trier mit Augsburg verwechselt. Die Marke blieb und wurde weltweit bekannt.

Schicksalsjahr in Bobingen

Bis 1997 wurde die Produktion von textilen und technischen Fasern und Garnen auf 140.000 Tonnen pro Jahr gesteigert. Das folgende Jahr wurde zum Schicksalsjahr: Der Standort Bobingen wurde geteilt. Hoechst trennte sich von der Polyestersparte. Gebeutelt von der Wirtschaftskrise und der zunehmenden Konkurrenz in Asien durchlief das Unternehmen eine Odyssee aus Eigentümerwechseln. Nach der Zerschlagung der Hoechst AG in den 1990er-Jahren blieb Trevira als eines von vier Unternehmen auf dem Industriegelände in Bobingen übrig. Damals zählte das Werk noch rund 2500 Beschäftigte.

Trevira in Bobingen arbeitet in schwierigen Zeiten

Zunächst übernahm ein indonesischer Geldgeber die Firma, später gehörte sie der Deutschen Bank, danach fiel Trevira an die indische Reliance-Gruppe. Schließlich übernahm ein thailändisch-italienisches Konsortium Indorama Ventures PCL und Sinterama den Faserproduzenten. Damit endete eine zweijährige Insolvenz und das Unternehmen schrieb wieder schwarze Zahlen. Seit 2017 gehört die Bobinger Firma, die Fasern für Vliesstoffe, Heimtextilien und Bekleidung herstellt und zwei weitere Standorte in Deutschland betreibt, vollständig dem thailändischen Mutterkonzern. Die Belegschaft ist über die Jahre auf rund 450 Mitarbeiter geschrumpft.

Im vergangenen Jahr wurde die Trevira GmbH in Indorama Ventures Fibers Germany GmbH umbenannt. Indorama Ventures ist nach eigenen Angaben einer der weltweit führenden Hersteller von Chemiefasern mit Hauptsitz in Bangkok, Thailand. 2022 erzielte das Unternehmen in seinen drei Geschäfts-Segmenten PET, Integrated Oxides & Derivatives sowie Fasern einen Umsatz von 18,7 Milliarden US-Dollar. An den zwei Trevira-Produktionsstandorten Bobingen und Guben in Brandenburg und einer Vertriebszentrale in Deutschland arbeiten rund 950 Mitarbeiter, unterstützt von einer internationalen Marketing- und Vertriebsorganisation. Der vor zwei Jahren veröffentlichte Jahresumsatz lag bei 232 Millionen Euro.