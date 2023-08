TSV Bobingen hat Respekt vor Unterhaching

Enttäuschung herrschte in Bobingen nach der 0:4-Niederlage im Derby gegen Schwabmünchen. Der Respekt vor den spielstarken Unterhachingern im kommenden Auswärtsspiel ist groß.

"Die Enttäuschung nach dem Derby in Schwabmünchen war ein paar Tage zu spüren", sagt Bobingens Trainer Christopher Detke im Vorfeld der kommenden Landesligabegegnung mit Unterhaching. "Wir haben vor der großartigen Kulisse in Schwabmünchen nicht schlecht gespielt", so Detke. Aber die clevere und zielstrebige Spielweise der Schwabmünchner sei für den Aufsteiger aus Bobingen schon beeindruckend gewesen. Wobei der Bobinger Trainer anmerkt, dass - trotz des klaren Ergebnisses - seine Mannschaft große Spielanteile gehabt hatte. Das Trainerteam habe sich selbst hinterfragt, ob die Aufstellung nicht zu defensiv gewesen sei. "Uns hat die Zielstrebigkeit gegen eine sehr kompakte Abwehr gefehlt. Das müssen wir besser machen".

Junge Unterhachinger Mannschaft

Vor dem kommenden Gegner, der SpVgg Unterhaching, zeigt das Bobinger Trainerteam durchaus Respekt. Die Bobinger hätten die Oberbayern gut beobachtet. Dabei sei klar geworden, dass es eine zwar junge, aber technisch und taktisch hervorragend ausgebildete Mannschaft ist. "In Ballbesitz greifen sie mit unglaublich vielen Spielern gleichzeitig an", erklärt Detke. Das System, das in Unterhaching gespielt werde, sei toll. Trotzdem hätten die Ergebnisse der ersten Spiele, darunter auch der Sieg des Nachbarn TSV Schwabmünchen gegen Unterhaching, gezeigt, dass es durchaus Möglichkeiten gebe, die junge Mannschaft zu bearbeiten. Genau an diesen Punkten wollen die Bobinger ansetzen. "Wir haben uns einen Plan zurechtgelegt und diesen auch in mehreren Trainingseinheiten eingeübt". Genaueres zum Matchplan der Bobinger Kicker wollte das Trainerteam vor dem Spiel nicht preisgeben. Nach einem Unentschieden und einer Niederlage in den ersten beiden Partien steht der Aufsteiger bereits unter leichtem Zugzwang. Vor allem die Torflaute gibt Anlass zur Sorge. In den vergangenen beiden Spielen ist dem TSV Bobingen noch kein Landesliga-Treffer gelungen. Während Abwehr und Mittelfeld einen guten Eindruck machten und spielerisch schon auf Landesliga-Niveau angekommen scheinen, präsentiert sich die Angriffsreihe noch als Baustelle.

Die größte Baustelle ist die Bobinger Offensive

Mit Blick auf die Torschützenliste aus der vergangenen Bezirksliga-Saison ist das allerdings keine Überraschung. Von insgesamt 57 Bobinger Treffern gingen 24 allein auf das Konto von Florian Gebert. Der wird nach seinem Wechsel zum FC Augsburg II im Bobinger Sturm natürlich schmerzlich vermisst. Die Hoffnungen ruhen jetzt auf Maximilian Krist, der in der vergangenen Saison vier Treffer erzielt hatte und damit der zweitbeste Schütze nach Gebert war. Im Moment warten die Bobinger Fans allerdings noch darauf, dass der "Knoten platzt" und die Torflaute beendet wird.

Das Spiel gegen die SpVgg Unterhaching beginnt am Sonntag, dem 6. August um 15 Uhr im Hölzlstadion, Am Sportplatz 1 in Emmering, der Ausweichspielstätte der Unterhachinger.

86 Bilder Fotos vom Singold-Derby Schwabmünchen gegen Bobingen Foto: Christian Kruppe, Elmar Knöchel





