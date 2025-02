Bobingen ist Kin-Ball-Vizemeister in der Altersklasse U16

Seit mehreren Jahren hat sich in der Trendsportart Kin-Ball ein geregelter Turnierbetrieb gebildet, auch für Nachwuchsspieler. Seit 2023 findet jährlich der Kin-Ball-Jugendcup statt. Nachdem in den vergangenen beiden Jahren Bobingen Gastgeber dieser Turniere war, fand der Kin-Ball-Jugendcup 2025 in Erfurt statt. Somit ging es für die 25 jungen Spielerinnen und Spieler des TSV Bobingen erstmals über München hinaus bis nach Erfurt.

Der TSV Bobingen war in den Altersklassen U12, U14 und U16 mit mindestens einer Mannschaft vertreten. Insgesamt nahmen zwölf Mannschaften aus ganz Deutschland teil. Nach drei Vorrundenspielen konnten sich alle Mannschaften des TSV Bobingen für das Tagesfinale in der jeweiligen Altersklasse qualifizieren. Die finalen Spiele boten den anwesenden Zuschauern hohes Spielniveau. Wie in den vergangenen Jahren zeigten sich die Münchner Mannschaften als besonders harte Gegner. Alle Bobinger Mannschaften durften bei der anschließenden Siegerehrung einen Pokal entgegennehmen. In den Altersklassen U12 und U14 belegten sie jeweils den dritten Platz, in der Altersklasse U16 sogar den zweiten Platz.

Der Kin-Ball hat einen Durchmesser von 1,22 Metern und ist ein Kilogramm schwer. Ziel des Spiels ist es, der gegnerischen Mannschaft den Ball so zuzuspielen, dass diese ihn nicht unter Kontrolle bringen kann und er den Boden berührt. (AZ)