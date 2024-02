TSV Bobingen: Mit neuem Schwung zum Klassenerhalt?

Beim TSV Bobingen ist man mit der Vorbereitung zufrieden. Die erfolgreiche Hallensaison hat Schwung gegeben. Der angekündigte Trainerwechsel zum Saisonende soll keine Rolle spielen.

Am kommenden Samstag ist es so weit. In der Landesliga rollt wieder der Ball. Für den TSV Bobingen gilt jetzt: volle Konzentration auf den Klassenerhalt. Für etwas Unruhe hatte dort natürlich die Nachricht gesorgt, dass das Trainerteam Christopher Detke und Sebastian Jeschek zum Saisonende zurücktreten wird. "Die Mannschaft hat unsere Entscheidung, die wir übrigens unabhängig voneinander getroffen haben, verständnisvoll und teils mit Bedauern zur Kenntnis genommen", sagt Christopher Detke. Das Augenmerk aller Beteiligten liege nun darauf, das Saisonziel, den Klassenerhalt in der Landesliga, in trockene Tücher zu bringen.

Mit der Vorbereitung zeigt sich Christopher Detke zufrieden. Speziell im Trainingslager während der Winterpause habe das Team sehr gut mitgezogen und diszipliniert gearbeitet. "Wir sind jetzt definitiv weiter, als wir es zum Saisonstart waren", sagt Detke. Die Leistungen in den Vorbereitungsspielen seien gut gewesen, auch wenn die Ergebnisse das nicht immer widergespiegelt hätten. Dieses Problem hätte man aber auch schon in den Ligaspielen zuvor gehabt. Immer wieder hätten Leistung und Ergebnis am Ende nicht zusammengepasst. Letztlich dürfe man die Vorbereitungsspiele aber auch nicht überbewerten. Die mehr als schwierigen Platzverhältnisse hätten den Akteuren immer wieder Schwierigkeiten bereitet. Die Spiele gegen den Kreisklassisten Bergheim (2:0) und den Bezirksligisten Günzburg (2:1) konnten gewonnen werden. Niederlagen setzte es gegen Bezirksligist Gersthofen (0:1) und Bayernligist Schwaben Augsburg (1:5).

TSV Bobingen woll den Schwung aus der Hallenrunde mitnehmen

Zudem habe sich die erfolgreiche Hallenrunde gut auf die Moral der Truppe ausgewirkt. Der TSV Bobingen gewann die Schwäbische Hallenmeisterschaft in Günzburg und löste damit das Ticket für die Bayerische Meisterschaft in Amberg. Dort kam das Team zwar nicht ins Halbfinale, blieb aber in allen drei Gruppenspielen ungeschlagen. "Den Schwung aus der Hallenrunde wollen wir natürlich mitnehmen und am besten gleich am Samstag gegen Karlsfeld auf den Platz bringen", so Detke.

Glückliches Remis im Hinspiel vor den Toren Münchens

Das Hinspiel vor den Toren Münchens konnte die Detke-Elf mit etwas Glück unentschieden gestalten. Die damals hoch gehandelten Karlsfelder zeigten sich über zwei Halbzeiten druckvoller und mit mehr Ballbesitz. Nach aufopferungsvollem Kampf konnte Sandro Burghard in der 84. Spielminute den Ausgleich erzielen. In der Zwischenzeit haben sich die Kräfteverhältnisse verschoben. Eintracht Karlsfeld konnte die hohen Erwartungen zum Saisonbeginn nicht erfüllen. Zuletzt leisteten sich die Münchner Vorstädter drei Niederlagen in Folge. Darunter auch ein 0:2 zu Hause gegen den VfL Kaufering, einem der direkten Konkurrenten der Bobinger im Abstiegskampf. Der TSV Bobingen zeigte dagegen eine deutliche Aufwärtstendenz und konnte mit einem Sieg gegen Jetzendorf und dem völlig unerwarteten Dreier gegen den damaligen Tabellenführer Schwabmünchen wichtige Punkte einfahren.

"Wir wollen unser gemeinsames Ziel, den Klassenerhalt, unbedingt schaffen", sagt der Bobinger Trainer. "Dafür werden die Mannschaft und auch wir Trainer alles geben." Der Rücktritt des Trainerteams zum Saisonende sei daher zweitrangig. Es habe auch keinen Dissens zwischen Trainer, Mannschaft und Vereinsführung gegeben. Aufgrund seiner Selbständigkeit und seiner Firma in einer zeitintensiven Gründungsphase, könne er einfach nicht die Zeit aufwenden, um Trainingspläne und taktische Matchpläne zu erstellen, wie er sich das eigentlich vorstellen würde, erklärt Christopher Detke.

Lesen Sie dazu auch

Das Spiel gegen den TSV Eintracht Karlsfeld beginnt am Samstag, dem 2. März um 14 Uhr im Bobinger Siegmund Sportpark.