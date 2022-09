TSV-Handballer wollen die Klasse halten

Milos Brcanski, der neue Trainer des Handball-Bezirksoberligisten TSV Bobingen, erwartet eine schwierige Saison.

Der neue Trainer der Bobinger Handballer zeigt gedämpften Optimismus. "Nach der Corona-Zeit wurden die Gruppen verändert. Es sind neue Mannschaften dabei, da weiß man nicht genau, was auf uns zukommen wird", sagt Milos Brcanski.

Der Coach des Bezirksoberligisten ist ein erfahrener Trainer, der schon seit über 20 Jahren im Geschäft ist. Er hat bereits in Kissing die Landesliga-Herren trainiert, genauso wie verschiedene Landesliga-Damenmannschaften. Das erste Spiel am kommenden Samstag um 20 Uhr in der Bobinger Realschul-Sporthalle wird gleich eine Standortbestimmung sein. Denn mit Gundelfingen kommt ein Absteiger aus der Landesliga.

Bobingen erwartet ein schweres Spiel

Über den ersten Gegner wisse man in Bobingen nicht viel, so der Coach. Doch man erwartet ein schweres Spiel. Denn die Singoldstädter müssten sich erst finden. Die Mannschaft sei zwar intakt und die Stimmung gut, aber man habe einige der etablierten Spieler aus der letzten Saison verloren. Ersetzt wurden sie durch sehr gute A-Junioren. "Die Jungs brauchen aber noch Zeit", so Brcanski.

Die jungen Spieler müssten sich erst einmal an die härtere Gangart in der Bezirksoberliga gewöhnen und sollten auch noch im körperlichen Bereich aufholen. Die Eindrücke, die er bisher im Training gewinnen konnte, seien jedoch durchaus positiv. Die Mannschaft sei sehr motiviert. Er müsse eher bremsen als anschieben. Brcanski ist es wichtig, erst einmal ohne hohe Niederlagen in die Saison zu kommen und schnell den ersten Sieg zu holen, sodass ein Platz im hinteren Mittelfeld erreicht werden könne. "Denn was ich auf keinen Fall will, ist, in meiner ersten Saison in Bobingen gleich gegen den Abstieg spielen zu müssen." Am Samstag wird sich dann zeigen, was die neu formierte Bobinger Mannschaft zu leisten imstande ist.