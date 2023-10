Überraschende Einsichten beim Rad-Aktionstag der Polizei

Plus Viele Fehler beim Radfahren geschehen aus Unwissenheit. Bei ihrem Rad-Aktionstag hat die Bobinger Polizei vor Ort auf Gefahren hingewiesen.

Wann ist man als Geisterradler unterwegs? Gibt es ein Tempolimit für Radfahrende? Wo muss, wo darf man mit dem Fahrrad unterwegs sein? Gibt es Sonderregelungen für Kinder? Beim Rad-Aktionstag der Bobinger Polizei wurden diese Fragen beantwortet.

Dazu hatten sich die Beamtinnen und Beamten mehrere Gefahrenpunkte in Bobingen und Königsbrunn ausgesucht, um vor Ort auf die speziellen Regelungen und Gefahren hinzuweisen. Im Fokus sollte dabei nicht stehen, Verwarngelder zu kassieren. Vielmehr wollten die Mitglieder der Bobinger Polizeiinspektion mit den Verkehrsteilnehmenden ins Gespräch kommen, um auf besondere Gefahrenquellen und teilweise recht unbekannte Verkehrsregelungen hinzuweisen.