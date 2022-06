Unachtsamer Autofahrer bringt in Bobingen einen Radler zu Fall

Ein Autofahrer hat in Bobingen einen vorbeifahrenden Radfahrer zu Fall gebracht, als er unachtsam die Fahrzeugtür öffnete. Der Radler hat sich bei dem Sturz verletzt.

Ein Autofahrer hat mit einem unachtsamen Öffnen der Autotür in der Bobinger Hochstraße einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, habe der 83-jährige Mann seinen Pkw am Freitag gegen 10.30 Uhr in einer Parkbucht am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Beim Aussteigen übersah er einen 58-jährigen Radler und öffnete die Wagentür.

Der Radfahrer knallte gegen die Fahrzeugtür und stürzte zu Boden. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 550 Euro. (AZ)