Unachtsamkeit endet mit Krankenhausaufenthalt und Totalschaden

In Bobingen ist am Dienstag der Fahrer eines Kleintransporters auf ein geparktes Auto aufgefahren. Dabei kippte sein Fahrzeug zur Seite um.

Am Dienstagnachmittag war in Bobingen der Fahrer eines Kleintransporters in der Wertachstraße unterwegs. Gegen 15.50 Uhr fuhr er aus Unachtsamkeit auf ein geparktes Auto auf. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Kleintransporter zur Seite um. Da laut ersten Meldungen der Fahrer eingeklemmt wurde, rückte die Feuerwehr an, um ihn aus dem Fahrzeug zu befreien. Tatsächlich konnte der Fahrer aber selbst aussteigen. Er wurde mit leichten Verletzungen vorsorglich in die Wertachklinik in Bobingen gerbracht. Die Feuerwehr sperrte die Unfallstelle ab und unterstützte bei der Bergung des Fahrzeuges, an dem wirtschaftlicher Totalschaden (etwa 10.000 Euro) entstand. Auch das geparkte Auto wurde am Heck stark beschädigt. (AZ)