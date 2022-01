Bobingen

Unbekannte beschädigen Brückengeländer

In Bobingen wurde ein Brückengeländer im Singoldpark beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei sucht den oder die Täter, die am vergangenen Samstag in Bobingen ein Brückengeländer am Singoldpark beschädigt haben.

Demoliert wurde die Singoldbrücke zwischen Schreiberweg und Singoldanger. Den genauen Tatzeitraum kann die Polizei nicht nennen. Ob Jugendliche, die kurz vor der Mitteilung in der Nähe der Brücke gesehen wurden, für die Tat verantwortlich sein könnten, wird noch ermittelt. Der Sachschaden wird auf 400 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Bobingen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08234/9606-0. (AZ)

