Unbekannte beschädigen drei Fahrzeuge

Unbekannte Täter haben in Bobingen drei Fahrzeuge demoliert, berichtet die Polizei.

Zwischen Freitag, 19 Uhr, und Samstag, 2.15 Uhr, beschädigte ein Unbekannter einen geparkten Pkw in der Pommernstraße in Bobingen. Beide linken Seitenscheiben wurden mit einem Pflasterstein eingeschlagen. Hierbei wurde auch noch der Rahmen der Fahrertür beschädigt. Der Schaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

Am Bobinger Bahnhof (Bahnhofplatz) war in dem Zeitraum vom Sonntag, 23. Januar, 11 Uhr bis Freitag, 28. Januar, 21.45 Uhr, ein Motorroller abgestellt. Ein unbekannter verdrehte den Bremshebel und brach beide Seitenspiegel ab. Der Schaden wurde auf 250 Euro geschätzt.

In der Zeit zwischen Freitag, 15 Uhr und Samstag, 9 Uhr, beschädigte ein Unbekannter einen in der Jahnstraße Höhe des Hauses Nummer 13 geparkten blauen VW Polo. Wie sich herausstellte, wurden am Wagen das Gehäuse und Innenglas des rechten Außenspiegels mutwillig beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Bobingen bittet um Hinweise zu beiden Fällen unter der Telefon 08234/9606-0. (AZ)