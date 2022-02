Unbekannte beschädigen zwei Autos

In Bobingen haben Unbekannte zwei Autos beschädigt. Außerdem sucht die Polizei bei einer Unfallflucht Zeugen.

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde ein in der Baltenstraße in Bobingen geparkter Pkw Toyota auf der Beifahrerseite mutwillig zerkratzt, wodurch ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstanden ist, berichtet die Polizei. Ebenfalls am Montagmorgen wurde an einem in der Bobinger Gartenstraße geparkten Pkw Toyota eine Beschädigung festgestellt. Offensichtlich wurde der rechte Außenspiegel von einem bislang unbekannten Täter abgerissen oder -getreten. Die Höhe des Sachschadens wird hier auf 200 Euro geschätzt.

Am Montag wurde in der Zeit von 8.00 bis 8.40 Uhr ein in der Bobinger Hochstraße (auf Höhe der einstelligen Hausnummern) geparkter Pkw angefahren. Der Unfallverursacher berührte vermutlich beim Vorbeifahren in südliche Richtung den linken Außenspiegel des abgestellten Toyotas, sodass ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro entstanden ist. Die Polizeiinspektion Bobingen bittet um Hinweise zu allen Fällen unter der Tel. 08234/9606-0. (SZ)