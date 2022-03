Bobingen

16:23 Uhr

Unbekannte demolieren 61 Autos in Bobingen

In nur einer Nacht kam es in Bobingen zu einer Serie von Gewalt, die es bislang so noch nicht gegeben hat. Die erste Schadensbilanz ist erschreckend.

Von Maximilian Czysz

Nach der ersten Bilanz der Polizei wurden in der Nacht auf Sonntag in Bobingen 61 Autos mutwillig beschädigt. Der derzeit geschätzte Sachschaden an den Autos beläuft auf rund 83.000 Euro. Die Fahrzeuge standen in der Poststraße, Römerstraße, Anicher Straße, Rathausstraße, Rathausplatz, Bodenseestraße, Regensburger Allee, Lechallee und in der Bäckerstraße. Schachtdeckel gegen Fenster: Polizei sucht Zeugen Bei allen Fahrzeugen war festzustellen, dass deren Lack mutwillig beschädigt wurde. Auch an der Jahn-Turnhalle gab es Vandalismus. Die Täter hatten einen gusseisernen Schachtdeckel mehrfach gegen ein Fenster geworfen. Der Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Außerdem wurden in der Nacht auf Sonntag drei Abfalltonnen des Kindergartens in der Regensburger Allee angezündet. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 450 Euro. Die Polizeiinspektion Bobingen bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 08234/9606-0 zu melden.

