Unbekannte Person beschädigt Kleintransporter

Jemand hat gegen die Schiebetür eines Transporters geschlagen und eine deutlich sichtbare Delle hinterlassen. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine unbekannte Person hat am Montagmorgen gegen 8 Uhr in der Banaterstraße Ecke Schwabenstraße in Bobingen einen geparkten Mercedes Sprinter beschädigt. Der Unbekannte schlug gegen die Schiebetüre, wodurch eine deutliche Delle am Fahrzeug entstand, anschließend entfernte er sich zu Fuß. Der Schaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060. (AZ)