Unbekannte schlagen Autoscheibe in Bobingen ein

In Bobingen wird die Scheibe eines Autos eingeschlagen. Die Polizei geht davon aus, dass etwas aus dem Wagen gestohlen werden sollte.

Unbekannte haben die hintere Seitenscheibe eines roten Nissan am Mittwochabend, 17. Mai, in der Max-Fischer-Straße in Bobingen eingeschlagen. Die Polizei geht davon aus, dass der oder die Täter etwas aus dem Wagen stehlen wollten. Aus bislang ungeklärten Gründen gelangten sie aber nicht ins Innere des Autos. Der Sachschaden beträgt jedoch etwa 2000 Euro. Die Polizei Bobingen ermittelt aktuell gegen Unbekannt wegen des Versuchs eines besonders schweren Falls des Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08234/96060. (AZ)