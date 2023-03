Unbekannte stehlen Bargeld aus drei Autos

Die Polizei sucht Personen, die etwas beobachtet haben.

Diebe haben in der Nacht auf Samstag einen niedrigen vierstelligen Betrag in Bobingen erbeutet. Die Täter stahlen Bargeld aus drei Autos in der Mühlbergstraße, in der Hochstraße und in der Regensburger Allee. Wie die Unbekannten in die Fahrzeuge gelangten, ist bislang unklar. Wer verdächtige Personen wahrgenommen hat, oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 zu melden. (AZ)