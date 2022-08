Unbekannte stehlen Sonnenschirm

Vom Balkon einer Hochparterre-Wohnung in der Bobinger Siedlung gestohlen.

Die Gunst der Stunde genutzt haben Unbekannte in der Bobinger Siedlung. Dort wurde von einem im Parterre gelegenen Balkon der Wohnanlage 1a ein oranger Sonnenschirm gestohlen. Der Schirm ist farblich auffallend und mit schwarzen, kleinen Palmen kreisrund am unteren Rand bedruckt. Ferner sind kleine, schwarze, fliegende Vögel in der Beschirmung eingedruckt. Der Diebstahl fand am Samstag zwischen 21.10 und 22 Uhr statt. Hinweise nimmt die Polizei Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 entgegen. (AZ)