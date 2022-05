Unbekannte verkratzen zwei Autos in Bobingen

In Bobingen haben unbekannte Personen den Lack zweier Autos verkratzt. Die Polizei hofft auf Zeugenaussagen.

Unbekannte Personen haben in Bobingen den Lack zweier Autos jeweils auf der Beifahrerseite verkratzt. Wie die Polizei berichtet, haben sich die Taten im Lauf des vergangenen Wochenendes ereignet. Beide Besitzer wandten sich am Dienstag an die Polizei. Betroffen sind ein Opel, der in der Ostpreußenstraße abgestellt war, und ein in der Banaterstraße geparkter BMW.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 900 Euro. Zeugen der Taten sollen sich unter 08234/96060 melden. (AZ)