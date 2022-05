Unbekannte zündeln in der Liebfrauenkirche in Bobingen

Wieder ein Fall von Vandalismus in Bobingen: Diesmal hat es die Liebfrauenkirche erwischt. Unbekannte haben mit Opferkerzen Sitzkissen und eine Bank beschädigt.

Unbekannte Täter haben in der Liebfrauenkirche in Bobingen mit Opferkerzen gezündelt. Wie die Polizei berichtet, holten sich der oder die Täter am Donnerstagabend im unversperrten Vorraum eine große Zahl von Opferkerzen. Diese zündeten sie an und hantierten damit im Bereich der Sitzbänke. Mehrere Sitzkissen und eine Holzbank sind durch Brandlöcher beschädigt.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Der Schaden wird auf 400 Euro geschätzt. Zeugen sollen sich unter Telefon 08234/96060 melden. (AZ)