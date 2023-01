Unbekannter Autofahrer hinterlässt einen Schaden von 5000 Euro

Ein Unbekannter beschädigt auf dem Bobinger Lidl-Parkplatz ein Auto. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Zwischen 8 und 8.45 Uhr wurde am Donnerstag ein Audi auf dem Lidl-Parkplatz in der Ziegeleistraße beschädigt. Der Wagen stand auf den Behindertenparkplätzen. Es entstand ein deutlicher Kratzer am Heck. Der Schaden wurde auf circa 5000 Euro beziffert. Über den Unfallverursacher ist nichts bekannt.

Hinweise zum Unfallverursacher und zum Unfallhergang nimmt an die Polizeiinspektion Bobingen unter der Telefonnummer 08234/9606-0 entgegen. (AZ)