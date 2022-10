Unbekannter beschädigt Auto in Bobingen und fährt davon

Ein in Bobingen geparktes Auto wurde am Montag von einem Unbekannten angefahren. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Am Montag hat in Bobingen ein Unbekannter in der Zeit zwischen 8 und 15 Uhr ein in der Albert-Einstein-Straße 1a geparktes Auto angefahren. Der rote BMW wurde am linken hinteren Bereich beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Die Polizei Bobingen bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter Telefon 08234/96060 zu melden. (AZ)