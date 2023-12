Unbekannter beschädigt Skoda in Bobingen und flüchtet

Ein Schaden von etwa 1000 Euro ist am Freitag bei einem Unfall in der Rosenheimer Allee entstanden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Eine Zeugin hat laut Polizei gesehen, wie ein unbekannter Autofahrer am Freitag mit seinem Wagen einen am rechten Straßenrand geparkten Skoda in Bobingen beschädigt hat. Wie die Polizei berichtet, soll der Unbekannte den Skoda um 7.21 Uhr in der Rosenheimer Allee an der linken Front beschädigt haben und anschließend weitergefahren sein, ohne sich weiter darum zu kümmern. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Bobingen unter Telefon 08234/96060 zu melden. (AZ)