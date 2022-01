Unbekannter demoliert Verkehrszeichen in Bobingen und flüchtet

Zu schnell war ein Unbekannter in Bobingen unterwegs. Er verlor die Kontrolle, demolierte ein Verkehrszeichen und flüchtete.

Um 23.30 Uhr war am Mittwoch ein Auto in der Königsbrunner Straße in Bobingen in dem Kreisverkehr auf Höhe der Umgehungsstraße unterwegs und verließ diesen in Fahrtrichtung Osten. Die dabei gefahrene Geschwindigkeit war wohl zu hoch, sodass das Auto auf den in der Fahrbahnmitte gelegenen Grünstreifen geriet und dort ein Verkehrszeichen überfuhr, so die Polizei. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt.

Ein Zeuge beobachtete, dass der Pkw zunächst angehalten hatte und eine Person das durch den Aufprall verlorene Kennzeichen aufsammelte. Danach entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Bei dem flüchtigen Pkw handelt es sich vermutlich um einen BMW des Typs X3, der im Bereich der Fahrzeugfront beschädigt sein müsste. Die Polizeiinspektion Bobingen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08234/9606-0. (AZ)