Unbekannter sticht in Bobingen Reifen eines Mini Coopers auf

Beschädigt worden ist ein Auto in den frühen Morgenstunden des Sonntags in Bobingen. Gegen 1.30 Uhr kam es laut Polizei in der Lechallee zur Sachbeschädigung. Dabei hat eine Unbekannte oder ein Unbekannter den Reifen eines Mini Coopers aufgestochen. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 400 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Bobingen unter der Telefonnummer 08234-96060 entgegen. (mjk)

