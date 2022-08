Unbekannter verkratzt Auto in Bobingen

In Bobingen wurde zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochfrüh ein Jaguar mutwillig verkratzt. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

In der Zeit von Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr bis Mittwochmorgen um 8.15 Uhr hat sich ein Unbekannter im Inselweg in Bobingen an einem grünen Jaguar vergangen. Der Fahrzeughalter hatte sein Auto dort ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Der Jaguar wurde vom Täter verkratzt, sodass ein Schaden von rund 500 Euro entstand. Wer etwas beobachtet hat, soll sich bei der Polizeiinspektion Bobingen unter Telefon 08234/9606-20 melden. (AZ)