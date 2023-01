Unbekannter verkratzt Auto in Bobingen

In Bobingen wurde ein Auto von einem Unbekannten verkratzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Auto in der Ostpreußenstraße in Bobingen verkratzt. Laut Polizeibericht handelt es sich um einen blauen Opel, der auf Höhe der Hausnummer 1 stand. Beschädigt wurde die komplette rechte Fahrzeugseite. Die Polizei schätzt den Schaden auf 2000 Euro. Tatzeugen sollen sich unter 08234/96060 bei der Polizei Bobingen melden. (AZ)