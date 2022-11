Unbekannter zerkratzt Auto: Die Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Täter hat in Bobingen ein Auto zerkratzt. Der Schaden ist groß, jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, wurde der schwarze Audi A6 am Donnerstag zwischen 16 und 18 Uhr am Wiesenhang auf Höhe Hausnummer 14 von einem bislang unbekannten Täter an beiden Fahrzeugseiten verkratzt. Die Spuren deuten darauf hin, dass die Beschädigungen absichtlich mit einem spitzen Gegenstand verursacht wurden. Es entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. (AZ)