Unbekannter zerkratzt Auto in Bobingen

Zwei Kratzer hinterließ ein Unbekannter zwischen Sonntagnachmittag und Montagmittag auf der Fahrerseite eines Autos. Es stand in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Bobingen. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. (AZ)

