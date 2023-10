Unbekannter zerkratzt Auto in Bobingen

In der Bodenseestraße in Bobingen hat ein unbekannter Täter ein Auto zerkratzt.

In Bobingen parkte am Dienstag, 10. Oktober, um 17 Uhr ein 33-Jähriger seinen Pkw vor der Garage in der Bodenseestraße. Als er einen Tag später gegen 8.30 Uhr, zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er laut Polizei fest, dass die rechte Fahrzeugseite und der Kofferraumdeckel zerkratzt worden sind. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Bobingen unter der 08234/96060 zu melden. (AZ)