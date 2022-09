Unbekannter zerkratzt geparktes Auto

Das Fahrzeug hat Schäden an Kotflügel, Türe und Kofferraum. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine unbekannte Person hat am Samstag, zwischen 0.30 und 10 Uhr, ein Auto zerkratzt. Der BMW war auf Höhe der Winterstraße 20a in Bobingen geparkt. Laut Polizei wurde der Wagen mutwillig mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Kratzer befanden sich am Kotflügel hinten links, an der Türe hinten links, sowie auf dem Kofferraum. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bobingen, Telefon 08234/96060. (AZ)