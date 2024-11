Wertachkliniken sind Lehrkrankenhaus der Universität Augsburg

Die Qualität der Wertachkliniken hat die medizinische Fakultät der Universität Augsburg überzeugt: Das kommunale Krankenhaus mit den beiden Standorten in Bobingen und Schwabmünchen ist nun akademisches Lehrkrankenhaus. Das heißt, Studierende des Modellstudiengangs Humanmedizin können ihr sogenanntes Praktisches Jahr künftig auch in den Wertachkliniken absolvieren.

„Der Status Akademisches Lehrkrankenhaus ist ein starkes Signal für die Zukunft der Wertachkliniken“, sagte Klinikvorstand Martin Gösele bei der Vertragsunterzeichnung: „Wir freuen uns darauf, die Universität Augsburg bei der praktischen Ausbildung ihrer Studierenden zu unterstützen und damit das Gesundheitssystem in unserer Region zu stärken.“ Großes Engagement sei notwendig, um durch gute Ausbildungskonzepte den medizinischen Nachwuchs für die Region zu sichern, erklärte die Dekanin der Medizinischen Fakultät der Universität Augsburg, Professorin Dr. Martina Kadmon, bei der Vertragsunterzeichnung. Die Ärztliche Direktorin der Wertachkliniken, Dr. Marleen Pfeiffer, sagt dazu: „In enger Kooperation mit der Universität Augsburg die praxisnahe, akademische Ausbildung der nächsten Generation von Medizinerinnen und Medizinern mitzugestalten, ist eine lohnende Herausforderung für die Wertachkliniken, auf die wir uns freuen.“

Weiterer Schritt in Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum Augsburg

Die beiden kommunalen Krankenhäuser in Bobingen und Schwabmünchen kooperieren bereits seit vielen Jahren mit dem Universitätsklinikum Augsburg (UKA). Etwa bei der Unfallversorgung im Traumanetzwerk Schwaben, bei der Tumorbehandlung im Comprehensive Cancer Center Augsburg (CCCA) und im Telemedizinischen Schlaganfall-Netzwerk Tesaurus. Weiterhin gibt es zwei sehr enge Kooperationen mit der Gefäß- und endovaskulären Chirurgie und der Neurochirurgie des UKA. Mit der Vertragsunterzeichnung sind die Wertachkliniken nun auch im Netzwerk der Lehrkrankenhäuser der Universität Augsburg und betreuen Studierende im sogenannte Praktische Jahr. Das ist der letzte Abschnitt des Human-Medizinstudiums. In dieser Zeit sind die künftigen Ärztinnen und Ärzte, jeweils 16 Wochen lang klinisch tätig, und zwar in der Inneren Medizin, in der Chirurgie und in einem Wahlfach.

Landrat Martin Sailer erfreut über Ernennung

„Die Wertachkliniken bieten nicht nur eine hochqualifizierte medizinische Versorgung in der Region, sondern auch eine Vielfalt an Spezialisierungen und Patientengruppen, von denen unsere Studierenden enorm profitieren werden“, erklärt die Medizindekanin Professorin Dr. Kadmon. Norbert Krix, der Vorsitzende des Verwaltungsrats der Wertachkliniken, zeigte sich erfreut über den neuen Status des kommunalen Krankenhausverbundes: „Die Unterzeichnung des Vertrags als akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Augsburg ist eine wohlverdiente Anerkennung für die hervorragende Arbeit aller Beschäftigten der Wertachkliniken bei der medizinischen Betreuung der Menschen im südlichen Landkreis Augsburg“, sagte er.

Auch Landrat Martin Sailer sieht die Ernennung der Wertachkliniken zum akademischen Lehrkrankenhaus der Universität Augsburg positiv: „Ich bin mir sicher, dass die nächsten Generationen von Ärztinnen und Ärzten in den Wertachkliniken gut ausgebildet werden und wir damit einen wichtigen Beitrag für die künftige medizinische Versorgung in unserer Region leisten.“ (AZ)