Bobingen

12:40 Uhr

Unfall: Beim Abbiegen Fahrradfahrer übersehen

Artikel anhören Shape

Ein Radfahrer wurde am Montagmorgen in der Lindauer Straße in Bobingen verletzt.

Ein 39-jähriger Autofahrer übersah am Montagmorgen beim Abbiegen in der Lindauer Straße in Bobingen einen Radfahrer. Dieser war auf dem Radweg in nördliche Richtung unterwegs. Der 45-jährige Radfahrer prallte gegen die Front des Autos. Der Mann wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Bobingen gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2200 Euro.

Themen folgen