Unfall mit Radfahrer in Bobingen: Polizei sucht nach Autofahrer

Die Polizei will einen Unfall klären, an dem ein Radfahrer Schuld hatte.

Die Polizei will einen Unfall in Bobingen klären, in den ein Radfahrer verwickelt war.

Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der am Sonntagabend in Bobingen in einen Unfall verwickelt war. Der Mann am Steuer wurde gegen 18.20 Uhr von einem Radfahrer übersehen, der die Gutenbergstraße in Bobingen in Richtung Norden unterwegs gewesen war. Auf Höhe der Einmündung in die Peter-Henlein-Straße fuhr er gegen das Auto und stürzte. Dabei zog sich der Radler eine Platzwunde am Kopf zu. Der Autofahrer stieg aus und verständigte gemeinsam mit einer Zeugin den Rettungsdienst. Der traf nach kurzer Zeit ein und kümmerte sich um den Radfahrer. Auch eine Zeugin soll sich melden Noch bevor die Streife der Polizei Bobingen am Unfallort war, war der Autofahrer verschwunden. Seine Personalien hatte er nicht hinterlassen. Er und die Zeugin werden gebeten, sich bei der Polizei Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 zu melden. (mcz)

