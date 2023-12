Unfallfahrer macht sich aus dem Staub

Die Polizei sucht einen Autofahrer, der nach einem Unfall in Bobingen geflüchtet ist.

Der 68-jährige Geschädigte parkte am Montag gegen 10 Uhr seinen schwarzen VW Golf auf einem Parkplatz n der Hochstraße, Höhe Hausnummer 34a, am rechten Fahrbahnrand und verließ sein Fahrzeug. Als er kurz danach zurückkehrte, stellte er fest, dass sein linker Außenspiegel abgefahren worden war sowie Kratzer an der Fahrertüre entstanden sind, so die Polizei. Der unbekannte Täter hat weder auf den Geschädigten gewartet, noch die Art seiner Beteiligung am Verkehrsunfall angegeben. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Wer Hinweise zur Tat geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei Bobingen unter der 08234/96060 zu melden. (AZ)