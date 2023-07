Unfallflucht auf dem Lidl-Parkplatz in Bobingen

Ein Auto wird vor dem Lidl in der Königsbrunner Straße in Bobingen angefahren. Der Verursacher oder die Verursacherin kümmert sich nicht um den Schaden.

Ein Sachschaden von geschätzten 1000 Euro ist nach einem Parkrempler in Bobingen entstanden. Es war laut Polizei nur ein Zeitraum von 26 Minuten, zwischen 14 und 14.26 Uhr, in dem am Montag ein auf dem Lidl-Parkplatz in der Königsbrunner Straße abgestellter Toyota von einem bislang unbekannten Fahrzeug an der linken Fahrzeugseite angefahren wurde. Der Unfallverursacher oder die Verursacherin fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Deshalb bittet die Polizei Bobingen um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08234/9606-0. (AZ)