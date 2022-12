Unfallflucht im Kreisverkehr

In Bobingen ist am Montagnachmittag ein Unbekannter im Kreisverkehr dem Wagen einer Frau aufgefahren. Sie wurde durch den Aufprall verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Montag kam es gegen 13 Uhr in Bobingen zu einem Auffahrunfall beim Kreisverkehr in der Königsbrunner Straße/Ecke Ziegeleistraße. Eine 66-jährige Autofahrerin bog mit ihrem grauen VW Polo in den Kreisverkehr ein. Das hinter ihr fahrende Auto fuhr auf sie auf. Der unbekannte Unfallverursacher fuhr daraufhin einfach davon.

Durch den Aufprall wurde die Frau leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 6000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bobingen unter Telefon zu melden. (AZ)