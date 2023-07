Unfallflucht in Bobingen

In Bobingen wurde ein weißer Audi angefahren. Da der Unfallverursacher einfach davon fuhr, bittet die Polizei um Hinweise.

In der Zeit zwischen Freitagnachmittag gegen 17 Uhr und Samstagmorgen gegen 9.30 Uhr verursachte ein bislang noch unbekannter Fahrer im Bereich der Liebigstraße einen Unfallschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Ein dort am rechten Fahrbahnrand Richtung Norden abgestellter weißer Audi A4 wurde an der Stoßstange vorne links angefahren. Da es keinerlei Hinweise auf den Verursacher gibt, bittet die Polizeiinspektion Bobingen um Zeugenhinweise unter Telefon 08234/9606-0. (AZ)