Bobingen

vor 33 Min.

Unfallflucht: Unbekannter hinterlässt in Bobingen einen Schaden von 2500 Euro

Die Polizei sucht nach Zeugen: In Bobingen wurde ein Fiat angefahren, der in der Lindauer Straße in Bobingen abgestellt war.

Ein grauer Fiat wurde am Donnerstag in der Zeit von 11.55 bis 13.30 Uhr in der Lindauer Straße in Bobingen angefahren. Laut Polizei wurde die linke Fahrzeugseite und der linke Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete. Der Sachschaden beträgt rund 2500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 zu melden. (AZ)

