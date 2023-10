"Unirdische Lüste" beim Kunstverein Bobingen

Trotz unterschiedlicher Herangehensweisen verbinden sich die Werke von Claude Jones, Anne Pincus und Iris Schabert in einer neuen Ausstellung.

„Unearthly Deligths“ heißt die neue Ausstellung des Kunstvereins Bobingen in der Galerie im Unteren Schlösschen. Sie nimmt Bezug auf das Gemälde von Hieronymus Bosch „Der Garten der Lüste“, was auf Englisch "earthly delights" heißt. In Bobingen zeigen Claude Jones (Neuseeland), Anne Pincus (Australien) und Iris Schabert (Deutschland) „unirdische Lüste“. Sie nehmen sich die Welt im Zusammenspiel von Mensch, Tier und Umwelt zum Ausgangspunkt und zeigen diese mal freiwillige, mal abhängige Symbiose in hybriden Lebewesen, undurchdringlichen Wäldern und biologischen Phänomenen.

Claude Jones untersucht Beziehungen

Claude Jones erschafft Zeichnungen in Mischtechnik und Skulpturen. Diese nutzen Anthropomorphismen, Erzählung und Ironie, um problematischen Beziehungen zum jeweils „anderen“ zu untersuchen. Egal, ob Tier oder Natur: Sie legt den Finger auf traditionelle Stereotypen im Umgang miteinander oder fokussiert den gegensätzlichen Blickwinkel von scheinbar alltäglichen Denkweisen. Sie setzt den fehlenden Respekt gegenüber einer anderen Welt ebenso in Szene wie die Sehnsucht danach.

Spiegelbilder der Psyche

Die Ölbilder von Anne Pincus scheinen auf den ersten Blick Ruhe auszustrahlen. Sie taucht ein in die Welt der Bäume, des Waldes und seiner Vielfalt an Pflanzen und Lebewesen. Die Liebe der Künstlerin zur Natur und zum Wachstum ist in ihren Bildern spürbar. Es gilt, hinter die von Menschen geprägte erste Sicht zu schauen. Wer das tut, entdeckt die natürliche Welt als Spiegelbild unserer Psyche, einer subjektiven Wahrnehmung von Gefahr, Verlust, Sehnsucht und Vergänglichkeit. Eine zusätzliche Ebene eröffnet nach diesem zweiten Blick die Hoffnung: Unscheinbare Waldpflanzen oder Myzelien, die den Wald bevölkern, ihn wieder wachsen lassen und am Beginn neuen Lebens stehen.

Blick in die Ausstellungsstücke, hier von Claude Jones. Foto: Anja Fischer

Die dritte Künstlerin der neuen Ausstellung ist Iris Schabert. Ihre Arbeiten untersuchen den Mikrokosmos. Sie betrachtet Wachstum und Wucherungen und übersetzt ihre Beobachtungen in kostbare Materialien wie Porzellan, Glas und verschiedene Metalle. Die in der Natur gesammelten Fundstücke formt sie ab und arbeitet mit dieser Ausgangsform weiter. Oft greift sie nur ein bestimmtes Phänomen im Lebenszyklus heraus, wie das Aufspringen einer Samenkapsel. Und sie begreift nicht nur die Schönheit der Natur als ihr Thema: Bei Iris Schabert trifft der Besucher auch auf Nacktschnecken und vergrößerte Nissen, die sie in schönem, glatten und kostbaren Porzellan nachformt und damit einen besonderen Kontrast herausarbeitet.

Spannende Kontraste

Es ist wohl vor allem die Natur selbst, die auf den ersten Blick die drei so unterschiedlichen Künstlerinnen zu einer Symbiose in der Galerie im Unteren Schlösschen formt. Sie präsentieren ihre Arbeiten bewusst nicht einzeln, sondern korrespondierend in denselben Räumen und schaffen so nicht nur durch ihre jeweils einzigartige Herangehensweise spannende Kontraste aber auch erstaunliche Zusammenhänge. Tanja Leodolter, Vorsitzende des Kunstvereins Bobingen, ist froh, diese drei Künstlerinnen zusammen präsentieren zu können. „Ich fand diese Zusammenarbeit schon in der Bewerbung für die Ausstellung sehr spannend“, sagt sie.