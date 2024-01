Unter Drogen und ohne Führerschein unterwegs

Eine Polizeistreife war nach Bobingen gefahren, um ein Auto aus dem Verkehr zu ziehen. Für einen 31-Jährigen hat das unangenehme Folgen.

Die Polizeibeamten waren am Dienstag (2. Januar) nach Bobingen gefahren, um die Kennzeichen eines Autos zu entstempeln und dies damit aus dem Verkehr zu ziehen. Auf dem Weg dorthin kam den Beamten laut Polizeibericht ein 31 Jahre alter Mann mit diesem Auto entgegen. Die Polizisten hielten das Fahrzeug an und überprüften den Fahrer. Dabei stellten sie fest, dass er keinen gültigen Führerschein hatte, an seinem Wohnort nicht gemeldet war und in den letzten Tagen Drogen konsumiert hatte. Ein Vortest verlief positiv.

Außerdem gab eine Bekannte vor Ort an, dass er mit Gewalt in ihre Wohnung eingedrungen war und sie geschlagen hatte. Dem 31-Jährigen wurde ein Platzverweis und ein Kontaktverbot erteilt. Nach erfolgter Blutabnahme im Krankenhaus wurde er entlassen. Den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, Körperverletzung sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis. (AZ)