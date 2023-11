Unterhaching siegt verdient in Bobingen

Beim 0:1 des TSV Bobingen zu Hause zeigten sich die Gäste spielerisch überlegen. Trotzdem wurde das Spiel am Ende durch einen Torwartfehler entschieden.

"Gegen den Ball hart und kompromisslos, mit dem Ball spielen wir Fußball." So stimmte Mannschaftskapitän Hüseyin Tomakin seine Mitspieler zu Beginn des Landesligaspieles gegen die SpVgg Unterhaching ein. Die Marschrichtung war also klar. "Wir müssen ihnen den Spaß am Fußball verderben", sagte Tomakin weiter. Den Bobingern war sehr wohl bewusst, dass die mit drei Drittligaspielern antretenden Gäste spielerisch überlegen sein würden. So wollte man mit Kampf und Körperlichkeit dagegen halten, um dann bei eigenem Ballbesitz Torchancen herauszuspielen.

Unterhaching spielerisch überlegen

Doch bereits nach wenigen Minuten zeigte sich, dass dieser Matchplan wahrscheinlich nicht aufgehen würde. Zu überlegen war die Spielstärke der jungen Truppe aus dem Süden Münchens. Die Kugel lief rund in den Reihen der Roten. Und am Ball zeigten sie die gute Ausbildung, die sie in Unterhaching bekommen. Die Bobinger Spieler waren zwar bemüht, ihre Kampfkraft ins Spiel zu bringen, liefen aber meist hinterher und waren durchweg zu weit von ihren Gegenspielern entfernt.

Die Bobinger Spieler kamen oft nicht in die Zweikämpfe. Hier Elias Ruf (blau). Foto: Elmar Knöchel

Oft konnten sie Ballstafetten über mehrere Stationen nur geschehen lassen. Die Elf von Trainer Sebastian Jeschek kam selten wirklich in die Zweikämpfe, während die Gäste jederzeit einen Anspielpartner finden konnten. Lediglich Torgefahr konnte auch das Team aus Haching nur wenig entwickeln. So fand das Spiel über weite Strecken hauptsächlich im Mittelfeld statt. Wieder tragisch aus Bobinger Sicht, dass der entscheidende Treffer einmal mehr nach einem individuellen Fehler fiel.

Ein Elfmeter bringt die Entscheidung

In der siebten Spielminute schlug Hachings Torwart Hannes Heilmair einen Ball weit nach vorne an den Bobinger Sechzehnmeterraum. Dort eilte Bobingens Keeper etwas unnötig aus seinem Kasten, obwohl Abwehrspieler Manuel Britsch noch mit dabei war. Der gegnerische Stürmer war früher am Ball als Sommer und wurde von ihm zu Fall gebracht. Den berechtigten Strafstoß verwandelte Leonard Grob eiskalt (9.). So geriet der TSV Bobingen praktisch aus dem Nichts in Rückstand. Eine Chance, den Rückstand aufzuholen, ließen die Hachinger allerdings nicht zu.

Keinen leichten Stand hatte Spielertrainer Christopher Detke (blau) im Sturmzentrum. Foto: Elmar Knöchel

Bobingen konnte sich bestenfalls zwei Halbchancen erspielen. Nach der Halbzeit zeigte sich das gleiche Bild. Ab der 48. Spielminute hatte dann auch Benedict Fink unter den Augen seines Vaters Thorsten Fink (ehemaliger FC Bayern-Spieler) Gelegenheit, sich zu zeigen. Die Gäste wurden etwas torgefährlicher. Bobingens Torhüter Sommer konnte in dieser Phase seinen Fehler wieder ausgleichen. Mit mehreren Glanzparaden verhinderte er einen höheren Rückstand. Mitte der zweiten Hälfte, half, als Sommer auf der Linie nach einem Kopfball von Björn Fröhlich bereits geschlagen war, die Querlatte mit.

Kapitän Hüseyin Tomakin hatte vor dem Spiel gefordert, dem Gegner den Spaß am Fußball zu nehmen. Das hat leider nicht geklappt. Foto: Elmar Knöchel

Nach vorn fand bei den Gastgebern weiterhin nicht statt. Dazu wurde der Bobinger Spielaufbau zu oft bereits im Keim erstickt. Bobingens Maximilian Krist sagte nach dem Spiel: "Wir hätten lediglich die Chance auf ein erkämpftes Unentschieden gehabt. Haching war spielerisch einfach zu stark." Eher unzufrieden zeigte sich der Unterhachinger Trainer Marc Endres nach der Partie. "Wir halten den Gegner immer selber im Spiel. Genau wie letzte Woche und einige Male zuvor sind die Spiele knapp. Wir zeigen im Spiel nach vorne keine Fortschritte. Das ist einfach zu wenig." Letztlich war der Hachinger Sieg jedoch hochverdient. Wobei sich die Mannschaft von Spielertrainer Christopher Detke zugutehalten kann, nicht mehr als ein Tor zugelassen zu haben.

TSV Bobingen Laurin Sommer, Christopher Detke (Manuel Hampp 80.), Sandro Burghard, Elias Ruf, Luis Müller, Nicolai Petereit, Matteo Ligorati, Paul Simler (Jonas Macht 90.), Manuel Britsch (Christian Frickinger 27.), Berkay Akgün (Nicolas Prestel 67.), Hüseyin Tomakin (Maximilian Krist 48.)

SpVgg Unterhaching Hannes Heilmair, Nils Ortel, Max Lamby, Björn Fröhlich, Viktor Zentrich (Tim Hoops 48.), Leonard Grob, Felix Lautenbacher (Ellon Haxhosaj (75.), Florian Markert (Marinus Erber 48.), Dominique Girtler (Benedict Fink 48.), Josef Gottmeier, Andreas Hirtlreiter (Simon Dorfner 60.)

Tor 0:1 Leonard Grob (9.) 11m, Zuschauer 120 Schiedsrichter Mustafa Kücük