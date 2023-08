Unwetter: Bobingen richtet Not-Grüngutabgabe ein

Zur Beseitigung von nach dem Unwetter am Samstag in Massen anfallendem Grüngut richtet Bobingen eine zeitlich begrenzte Notabgabestelle ein.

Wie Bürgermeister Klaus Förster mitteilte, hat die Stadt Bobingen beschlossen, den städtischen Sammelplatz an der Max-Fischer-Straße für die Öffentlichkeit zu öffnen. Grüngutabfälle können dort innerhalb der kommenden Woche kostenlos entsorgt werden. Die Container stehen am östlichen Rand, angrenzend an den IWB Parkplatz. Sollten die Container nicht geöffnet sein, kann das Grüngut daneben abgelegt werden. Die Ablage ist ab sofort möglich.

Im Stadtgebiet Bobingen sind alle Spielplätze und der Singoldpark bis auf weiteres gesperrt. Erst nach Beseitigung der Unwetterschäden und einer Sicherheitskontrolle können diese wieder geöffnet werden.

Folgende Straßen im Bobinger Stadtgebiet sind im Moment unbefahrbar: Krumbacher Straße zwischen Bobingen und Bobingen-Siedlung, Bahnunterführungen Bahnhofstraße und Maria-Hilf-Straße, sowie die Bahnunterführung Haunstetter Straße Richtung Königsbrunn.