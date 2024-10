Die Kindergartenkinder der Arche Noah in Bobingen haben in ihrem Werkraum Upcycling-Kunstwerke geschaffen und durch dieses Projekt viele wertvolle Erfahrungen mitgenommen. Als Material hatte das ganze Haus in den vergangenen Monaten Plastikmüll gesammelt und alte Dachbodenfunde entgegengenommen. Die Ausstellung der Kunstwerke bot nicht nur spannende Einblicke in die künstlerische Arbeit mit den Kindern, sondern lud auch dazu ein, Themen wie Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu entdecken. Dieses wurde durch mediale Kurzfilme und Video-Dokumentationen der Kinder ergänzt. Die Vernissage stieß auf großes Interesse, und es bestand auch die Möglichkeit, Kunstwerke zu erwerben.

