Bobingen

12:00 Uhr

Vandalismus in Bobingen: Die Polizei untersucht auch die Autokratzer

61 Autos wurden in nur einer Nacht im gesamten Stadtgebiet von Bobingen zerkratzt.

Plus Zuletzt zogen Polizeibeamte in Bobingen von Tür zu Tür und befragten Anwohner. Sie haben eine weitere Methode, die neue Hinweise bringen könnte.

Von Maximilian Czysz

Über zwei Wochen ist es her, dass in Bobingen 64 Fahrzeuge zerkratzt wurden. In einer Nacht entstand ein Schaden von rund 104.000 Euro. Die Polizei unternimmt jeden Versuch, dem oder den Tätern auf die Spur zu kommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen